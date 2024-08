Fortaleza anuncia renovação contratual com Bruno Pacheco até o final de 2026

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira, 30, a renovação contratual do lateral-esquerdo Bruno Pacheco até 2026. Peça importante no elenco comandado por Vojvoda, o vínculo do jogador com o Tricolor do Pici se encerraria no final desta temporada, mas o clube se antecipou e selou um acordo pela extensão.

Contratado pelo Leão em 2023, o lateral de 32 anos está próximo de completar 100 jogos com a camisa tricolor – possui 92 atualmente. Em números, soma três gols, oito assistências e dois títulos com o time, sendo Campeão Cearense 2023 e da Copa do Nordeste 2024.