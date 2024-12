Fortaleza acerta venda milionária do zagueiro Ceballos para clube da MLS; veja detalhes

O Fortaleza oficializou a venda do zagueiro Brayan Ceballos ao New England Revolution, dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 13. Na transação, o clube tricolor negociou 100% dos direitos econômicos do jogador por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 10,9 milhões) e ficará com 55% da quantia.

O defensor, que tinha contrato com o Leão do Pici até 2026, vai disputar a Major League Soccer (MLS) pelo time estadunidense. Nas últimas duas temporadas, o colombiano esteve emprestado pelo Tricolor ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia.