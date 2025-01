Atual campeão argentino, Vélez Sarsfield entra na disputa por Machuca, do Fortaleza

Mais um clube entrou na disputa pela contratação do atacante argentino Imanol Machuca, atualmente no Fortaleza: o Vélez Sarsfield. Atual campeão argentino, o clube demonstrou interesse no jogador e já apresentou uma proposta oficial ao Tricolor do Pici. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Martin Etcheverry e confirmada pelo Esportes O POVO.

Assim como o Independiente-ARG, que também busca a contratação do camisa 39 do Leão, o Vélez deseja tê-lo por empréstimo, com uma opção de compra fixada. Esse valor deve girar em torno de R$ 11 milhões. Outro possível destino para o ponta-esquerda é o Estudiantes-ARG, que também manifestou interesse.