Votação do orçamento de 2025 do Fortaleza é adiada; saiba o motivo

Escudo do Fortaleza no gramado / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Prevista para acontecer na noite desta segunda-feira, 30, em reunião virtual do Conselho Deliberativo, a votação do orçamento de 2025 do Fortaleza foi adiada para o próximo dia 15 de janeiro, apurou o Esportes O POVO. A apreciação no próximo encontro será da projeção de receitas e despesas somente da associação. A projeção orçamentária do próximo ano era a principal pauta do encontro desta segunda, mas a discussão e a votação foram adiadas porque a proposta foi enviada ao Conselho Fiscal na última segunda-feira, 23. Diante do prazo curto, o órgão ainda não emitiu parecer sobre o documento, o que ocorrerá até o próximo dia 10.

Cinco dias depois, haverá nova reunião do Conselho Deliberativo para a votação, que será relativa ao orçamento da associação (Fortaleza Esporte Clube). A projeção da SAF (Fortaleza EC SAF) será discutida pelo Conselho de Administração. No encontro desta segunda, como não havia análise do Conselho Fiscal, não se falou dos valores estimados para a próxima temporada.