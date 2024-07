Fortaleza anuncia renovação contratual com goleiro João Ricardo até dezembro de 2027

O Fortaleza oficializou a renovação contratual com o goleiro João Ricardo na noite desta sexta-feira, 26. O novo vínculo do atleta, que está no clube tricolor desde o início da temporada passada, será válido até dezembro de 2027. A prorrogação já estava encaminhada há algumas semanas, conforme antecipou o Esportes O POVO.

No Leão do Pici, o arqueiro de 35 anos acumula 96 partidas e dois títulos conquistados: Campeonato Cearense (2023) e Copa do Nordeste (2024), além do vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023. CEO da SAF tricolor, Marcelo Paz celebrou a extensão do contrato com o camisa 1.