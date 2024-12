Fortaleza anuncia renovação contratual de Matheus Rossetto até o fim de 2027

FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-11-2024: Entrevista com Matheus Rossetto, volante do time Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Fortaleza oficializou a renovação contratual com o meio-campista Matheus Rossetto até dezembro de 2027. O anúncio aconteceu na noite desta terça-feira, 10. O camisa 20, um dos destaques e titular absoluto do time comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, tinha o antigo vínculo com o Leão somente até o término de 2024. Matheus Rossetto chegou ao Fortaleza neste ano após quatro temporadas na MLS, liga em que atuou pelo Atlanta United. No Pici, o meio-campista se firmou como peça importante e tornou-se jogador de confiança de Vojvoda. Foram 35 jogos com a camisa do Leão, sem nenhum gol marcado ou assistência cedida.

"Atleta que chegou durante a temporada até sob algum tipo de desconfiança por parte de algumas pessoas e, com muito talento, qualidade e caráter excepcional, conquistou seu espaço no time e no coração do torcedor. Foi titular em jogos importantíssimos que contribuiu nessa temporada histórica do clube, assim, a gente operacionalizou a renovação do contrato", ressaltou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.