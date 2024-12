Fortaleza mantém conversas com Sport e aguarda proposta por Zé Welison

O interesse manifestado pelo Sport em contar com o volante Zé Welison, do Fortaleza, para 2025 segue vivo. Os Leões do Pici e da Ilha do Retiro têm mantido contato nas últimas semanas sobre as condições para uma eventual transferência. O Tricolor deixou claro que só aceita negociar o meio-campista se for para vendê-lo e aguarda uma proposta rubro-negra para avaliar as cifras, apurou o Esportes O POVO.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Sport projeta oferecer R$ 5 milhões ao Fortaleza para contratar Zé Welison, que assinaria um contrato por três anos. Até o momento não há proposta na mesa e as partes mantêm conversas. Os cearenses descartam um acordo por empréstimo e exigem compensação financeira para liberar o camisa 17.