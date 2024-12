Fortaleza renovou contrato com oito jogadores em 2024; confira a lista

Buscando manter a base do elenco atual para a próxima temporada, o Fortaleza já renovou contrato com sete jogadores do plantel para 2025. Atualmente, dos 29 atletas que compõem o elenco, 28 possuem vínculo estendido, representando 96% da equipe.

Com a renovação do volante Matheus Rossetto e a saída do goleiro Kozlinski para o Vila Nova, apenas o zagueiro Kuscevic tem situação indefinida com o Tricolor. O defensor, que chegou ao Pici por empréstimo do Coritiba, tem contrato válido até o fim deste ano. A expectativa, porém, é de que o Fortaleza acione a cláusula de compra e continue com o jogador em 2025.