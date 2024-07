Fortaleza renova com Lucas Sasha até o fim de 2025

O Fortaleza oficializou nesta quinta-feira, 18, a ampliação do vínculo contratual com o volante Lucas Sasha até o fim de 2025. O jogador tinha contrato com o Leão até o término desta temporada e havia recebido sondagens de outros clubes para deixar o Pici nesta janela de transferência.

No Tricolor desde 2022, Sasha soma 87 jogos pelo clube cearense, onde participou da conquista do pentacampeonato estadual e do título da Copa do Nordeste de 2024. Neste ano, embora não seja titular, é utilizado com frequência por Vojvoda nas partidas – participou de 25 jogos até então.