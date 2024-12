Vojvoda confirma Pol Fernández no Fortaleza em 2025: "Vai estar com a gente"

Pol Fernández, do Boca Jrs, reforça o Leão em 2025 / Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O Fortaleza encerrou os trabalhos da temporada de 2024 e agora começa a pensar no próximo ano. Em coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional na tarde deste domingo, 8, o técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a informação, antecipada pelo Esportes O POVO, de que o volante Pol Fernández, do Boca Juniors, fechou com o Leão do Pici para 2025. "O Pol Fernández é um jogador que tem boa qualidade. O Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional para continuar crescendo. Agora que já fechamos o ano, podemos falar que ele vai estar com a gente. Vai trazer toda a sua qualidade como jogador, mas vai ter que lutar junto a todos para que o Fortaleza consiga os objetivos para o próximo ano", confirma o comandante tricolor.

Conheça a carreira de Pol Fernández Guillermo Matías Fernández, conhecido como Pol Fernández, tem 32 anos e foi revelado pelo próprio Boca, ganhando as primeiras oportunidades no time profissional em 2012. Depois, ainda passou por Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, todos da Argentina. Rumou para o México em 2018 para defender o Cruz Azul, rapidamente retornou para breve passagem pelo Boca Juniors e voltou para a América do Norte em 2020. Em 2022, foi repatriado de forma definitiva pelo clube que o revelou. Na temporada passada, o camisa 8 foi titular em todos os jogos da campanha do vice-campeonato da Libertadores — os argentinos perderam na prorrogação para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. No total, o volante atuou 46 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências em 2023.