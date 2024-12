Fortaleza anuncia a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa até 2026

Diogo Barbosa foi anunciado pelo Fortaleza neste sábado, 21. / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na noite neste sábado, 21, a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Fluminense, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O atleta chega ao Leão do Pici com contrato até o dia 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O defensor de 32 anos era um desejo antigo de Vojvoda: o Leão já havia tentado a contratação para 2022, mas esbarrou no alto valor salarial na época em que ele defendia o Grêmio. A situação foi salientada durante o anúncio do jogador pelo CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, que comentou que o jogador chamou a atenção do técnico argentino pela intensidade e qualidades técnicas.

"Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral de muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta. Era uma opção do treinador e conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes com essa vinda, ele chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos", frisou Paz.

No currículo, Diogo tem duas Libertadores (2020 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2024), um Campeonato Brasileiro (2018), duas Copas do Brasil (2011 e 2017) e sete campeonatos estaduais entre Paulista, Goiano, Gaúcho e Recopa Gaúcha. A última taça erguida por Diogo Barbosa foi a da Recopa Sul-Americana deste ano, quando o Fluminense bateu a LDU. O lateral atuou no jogo de ida, saindo do banco para substituir Marcelo. A disputa da recopa ocorreu porque o Tricolor Carioca venceu a Libertadores de 2023. Na campanha da glória eterna, o defensor atuou em cinco partidas, sendo titular em três. Contudo, não foi a primeira vez que Diogo recebeu uma medalha de campeão da taça mais cobiçada da América do Sul. Em 2020, terminou a competição como jogador do Grêmio, mas foi relacionado pelo campeão Palmeiras nos dois primeiros jogos da fase de grupos, integrando o elenco no início da campanha.