Fortaleza anuncia renovação de Lucero até dezembro de 2027

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira, 30, a extensão contratual do atacante Juan Martín Lucero. O argentino de 32 anos assinou com o Tricolor do Pici até 31 de dezembro de 2027 — o vínculo expirava em dezembro de 2025.

Lucero chegou ao Leão de Aço em 2023 após se destacar pelo Colo-Colo, do Chile. No clube cearense, disputou 108 partidas, com 46 gols e 11 assistências. Pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense (2023) e a Copa do Nordeste (2024) e participou da campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana (2023).

Em 2024, o 'El Gato' é o estrangeiro com mais participações em gols no futebol brasileiro, com 22 tentos e quatro assistências. O centroavante do Leão está próximo de superar a fase mais artilheira da carreira, registrada em 2022 e 2023, por Colo-Colo e Fortaleza, quando marcou 24 vezes.