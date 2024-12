Fortaleza e Coritiba discutem acordo em negociações por Kuscevic e Bruno Melo

Kuscevic e Derek Freitas disputam lance no jogo Atlético-GO x Fortaleza, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Ingryd Oliveira/ACG

A um dia do fim do prazo estabelecido para exercer a opção de compra de Kuscevic, o Fortaleza mantém conversas e tenta finalizar acordo com o Coritiba em negociação que também envolve Bruno Melo, apurou o Esportes O POVO. O chileno deverá ser adquirido pelo Leão, enquanto o defensor cearense ficará em definitivo no Coxa. Os dirigentes dos dois clubes têm tratativas em andamento há algumas semanas. O Tricolor já havia sinalizado que desejava comprar Kuscevic, e o Alviverde também manifestou interesse na permanência de Bruno Melo. As partes, porém, ainda não conseguiram chegar a um consenso para selar as transações.

O Coritiba é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador chileno de 28 anos e, ao emprestá-lo, fixou a opção de compra em 1,5 milhão de dólares (em torno de R$ 9,2 milhões na cotação atual). Já o Fortaleza é dono de 100% dos direitos econômicos do polivalente defensor nascido em Paracuru (CE) e deve vendê-lo por R$ 3,5 milhões, valor que deve ser abatido na aquisição de Kuscevic.

Em meio às negociações, Bruno Melo se reapresentou junto com o restante do elenco do Coritiba na última sexta-feira, 27, já que tem contrato em vigência até esta terça, 31. O defensor tem seguido a rotina de treinos do elenco comandado por Mozart. Zagueiro Bruno Melo atuou pelo Coritiba em 2024 Crédito: JP Pacheco | Coritiba Kuscevic no Fortaleza Kuscevic chegou ao Pici no início de fevereiro, em negociação que envolveu a ida de Benevenuto para o Couto Pereira, também por empréstimo. O camisa 13 ganhou espaço na defesa tricolor e disputou 43 jogos, com três gols marcados.