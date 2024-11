Capitão do Fortaleza, Titi tem contrato renovado até o fim de 2025

Capitão do Fortaleza , Titi teve o contrato renovado com o clube até o fim de 2025, segundo revelou o técnico Vojvoda em entrevista coletiva após o empate contra o Flamengo . O zagueiro teve a cláusula de renovação automática ativada após cumprir os objetivos estipulados em contrato, como, por exemplo, o número mínimo de jogos na temporada.

Após o jogo contra o Rubro-Negro, o zagueiro valorizou a campanha do time e afimormou que o Leão do Pici seguirá lutando entre os priemiros colacados da tabela. A sequência e empates com o Fluminense e com o Flamengo praticamente tirou o Fortaleza (65) da briga pelo título, deixando o clube a oito pontos de distância do líder Botafogo (73).

"Temos mais três jogos pela frente, onde, com toda certeza, continuaremos brigando muito forte na parte de cima da tabela. Isso alegra muito, não só os jogadores, não só o clube, mas o nosso torcedor. Agradecer o nosso torcedor, que compareceu, fez uma linda festa, e o Fortaleza, ano a ano, vem construindo uma coisa muito bacana dentro do futebol brasileiro", declarou Titi.