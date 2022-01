Horóscopo do dia (16/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 16 de janeiro (16/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 16 de janeiro (16/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Vênus opostas.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É preciso repousar e ocupar a mente com atividades prazerosas. Pessoas próximas podem vir em seu apoio, como sugerem os trígonos com Júpiter e Netuno. Afloram frustrações com Lua e Vênus opostas, o que lhe predispõe a lamentações e afeta seu desempenho nas tarefas cotidianas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Amigos podem ser bons conselheiros, como aponta a harmonia lunar com Júpiter e Netuno. Lua e Vênus transitam opostas, fazendo-lhe externar dilemas afetivos e intensificar a carga emocional no discurso, o que tende a abalar sua imagem pública. Busque ser discreta e preservar a intimidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como apontam os trígonos com Júpiter e Netuno, tente extrair prazer das responsabilidades. A oposição Lua-Vênus pode sinalizar confronto entre as necessidades práticas e afetivas, destacando a necessidade de buscar equilíbrio emocional e avaliar as tarefas de modo imparcial.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure cultivar postura mais espiritualizada e menos centrada no próprio ego, como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Netuno. Tente se libertar da necessidade de aprovação externa. Afloram conflitos de relacionamento com a oposição Lua-Vênus, especialmente motivados por vaidades feridas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Os prazeres íntimos podem se mostrar aliados para recuperar a autoestima, como aponta a harmonia lunar com Júpiter e Netuno. Desafios tendem a pesar seu estado de espírito e a desarmonizar o dia a dia, dada a oposição Lua-Vênus. Busque se recolher e evitar abordar contratempos sem solução imediata.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente dar valor ao convívio com o entorno, que se mostra acolhedor frente aos trígonos que a Lua forma com Júpiter e Netuno. Lua e Vênus tensionadas podem alertar para o risco de se lançar em uma busca desenfreada por prazeres. Cuidado com os gastos e procure ter critério na exposição.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Convém valorizar o lado divertido do cotidiano, como sugerem Júpiter e Netuno harmonizados à Lua, e garanta um dia agradável e sem prejuízos. Conflitos entre prazeres e responsabilidades podem ser apontados pela tensão Lua-Vênus. Procure buscar equilíbrio entre ambos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cautela é essencial, especialmente devido à pandemia ainda em curso. A vontade de estar com os amigos e se divertir pode ficar mais forte com a Lua harmonizada a Júpiter e Netuno. Tente definir critérios e usufruir de forma responsável dos momentos de lazer, como alerta a oposição Lua-Vênus.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Talvez seja hora de se dar limites. Prazeres ligados à intimidade podem aflorar com a Lua harmonizada a Júpiter e Netuno, favorecendo a convivência familiar. Busque ter atenção aos gastos, visto que Vênus oposta à Lua tende a lhe predispor a investir em serviços e bens sem critério.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque ser cordial com as pessoas e demonstrar empatia, como apontam os trígonos com Júpiter e Netuno. As relações podem se fragilizar frente à oposição Lua-Vênus, sugerindo posturas emocionalmente carentes sobrecarregando a convivência. Rancores tendem a tomar corpo. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente se libertar de pensamentos obsessivos, ocupando a mente com tarefas aprazíveis no cotidiano, e que são favorecidas pela harmonia lunar com Júpiter e Netuno. Busque nutrir a autoestima. Desafios afetivos podem ser apontados pela oposição Lua-Vênus, afetando seu equilíbrio emocional.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure preservar sua intimidade, pois Vênus oposta à Lua aponta indiscrições que prejudicam a imagem pública. Seu lado sociável pode ficar em destaque, favorecendo a interação pessoal no âmbito cotidiano e nas redes virtuais, conforme sugere a harmonia lunar com Júpiter e Netuno.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

