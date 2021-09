Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Tristeza, preguiça, azar, melancolia e cansaço - esse é o combo turbulento anual oferecido pelos astros a todos nós. Intitulado de Inferno Astral pelos astrólogos, esse é um período de baixa energia que antecede o mês do seu aniversário, um tipo de "ano novo particular", devido ao momento em que o Sol Natal faz uma volta completa a Terra ao realizar o fechamento de um ciclo e início de outro. Entenda mais sobre o assunto:

Sobre o assunto Família Dinossauro: 8 curiosidades e onde assistir a desenho de Baby e Dino

Teste brasileiro revela idade biológica das pessoas; veja como funciona

Qual é a música de Gabigol que Neymar ouviu em jogo da Champions League?

Inferno Astral: o que é e quando ocorre

O Inferno Astral é um fenômeno envolto de muita energia. Na visão astrológica, o período se inicia quando o Sol se posiciona no signo anterior ao seu no zodíaco. Acontece precisamente 30 dias antes do seu aniversário, no horário exato de seu nascimento. Nessa fase as coisas, geralmente, saem do eixo, e fazem com que você se sinta esgotado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, com o passar dos dias, conforme o seu aniversário vai se aproximando, mais fraca fica a energia do seu Inferno Astral. Logo você sentirá um ambiente mais leve, positivo e dinâmico. No mundo espiritual, esse momento é essencial para finalizar um ciclo - onde o Sol completa sua jornada através do seu Mapa Natal para retornar à sua origem quando nasceu.

Inferno Astral: como enfrentar e superar

Para passar por essa fase intensa de forma leve, é necessário a reconhecer como um momento de renovação e aprendizado, e não como um castigo. Diminuir o ritmo da rotina e priorizar a saúde mental e física é essencial. Use esse período para meditar e refletir sobre o que você almeja do próximo ciclo da sua vida.

Qual signo é o seu Inferno Astral?

Áries é o Inferno Astral de Touro

Touro é o Inferno Astral de Gêmeos

Gêmeos é o Inferno Astral de Câncer

Câncer é o Inferno Astral de Leão

Leão é o Inferno Astral de Virgem

Virgem é o Inferno Astral de Libra

Libra é o Inferno Astral de Escorpião

Escorpião é o Inferno Astral de Sagitário

Sagitário é o Inferno Astral de Capricórnio

Capricórnio é o Inferno Astral de Aquário

Aquário é o Inferno Astral de Peixes

Peixes é o Inferno Astral de Áries

Paraíso Astral: o que é e quando ocorre?

O Paraíso Astral é o total inverso do temido Inferno Astral. Nessa fase sentimentos de felicidade, alegria, sorte e leveza pairam no ar durante 30 dias. Esse período acontece quando o Sol se posiciona na 5ª Casa, que é a Casa do Casamento. O Paraíso Astral é o momento ideal para iniciar projetos e colocar ideias em prática.

Qual signo é o seu Paraíso Astral?

Leão é o Paraíso Astral de Áries

Virgem é o Paraíso Astral de Leão

Libra é o Paraíso Astral de Gêmeos

Escorpião é o Paraíso Astral de Câncer

Sagitário é o Paraíso Astral de Leão

Capricórnio é o Paraíso Astral de Virgem

Aquário é o Paraíso Astral de Libra

Peixes é o Paraíso Astral de Escorpião

Áries é o Paraíso Astral de Sagitário

Touro é o Paraíso Astral de Capricórnio

Gêmeos é o Paraíso Astral de Aquário

Câncer é o Paraíso Astral de Peixes

Tags