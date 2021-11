Horóscopos: entenda as características de cada signo

Segundo os astrólogos, as características similares dos signos são definidas por influência do sol. Conheça as particularidades, entre defeitos e qualidades marcantes, de pessoas nascidas no mesmo mês segundo os doze signos do zodíaco

A personalidade dos nativos de cada um dos doze signos do zodíaco é estudada pela Astrologia, que observa os corpos celestes e seus respectivos posicionamentos para tentar desvendar sua influência em assuntos relacionados à vida humana. Segundo os astrólogos, as características similares dos signos são definidas por influência do Sol, através do movimento de translação que o Astro faz em conjunto com a Terra.

Elementos dos signos

Outro fator primordial que influencia diretamente nas particularidades de cada signo, são os quatro elementos que o compõem: Fogo, Terra, Ar e Água. A sequência no zodíaco é sempre essa devido ao conceito de matéria do filósofo grego Aristóteles. Segundo a corrente de pensamento, tudo começa como uma inspiração (Fogo), que se materializa (Terra), se espalha (Ar) e então se dilui ou se adapta (Água). Cada um desses elementos da natureza correspondem a aspectos internos de cada indivíduo, podendo em alguns casos serem mais desenvolvidos que outros.

Elementos de cada signo e suas características:

Fogo: Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. As características positivas desse elemento são o entusiasmo, ação, vivacidade e superação, o que se contrapõe com a sua volatilidade, irritabilidade e orgulho.

Terra: Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. As características positivas desse elemento são a praticidade e estabilidade, o que se contrapõe com a sua resistência, teimosia e rigidez.

Ar: Os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. As características positivas desse elemento traz à tona a razão, ideias e trocas, o que se contrapõe com a sua dispersão e a rebeldia de quem não pode ser “aprisionado”.

Água: Os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes. As características positivas desse elemento ressaltam em seu poder misterioso, mutável e vulnerável, o que se contrapõe a transitoriedade como as correntes de água.

Confira as características positivas e negativas dos signos:

Áries - 21 de março (21/03) a 20 de abril (20/04)

Áries é o primeiro signo do zodíaco e a entrada do Sol na constelação marca o início do Ano Novo Astrológico. Os arianos são regidos pelo planeta Marte, o que os tornam impacientes e intensos.

Características positivas: a pessoa de áries é aventureira, prestativa, assertiva, persistente, confiante, ousada e bastante intensa.

Características negativas: imprevisível, impulsivo, inquieto, impaciente, individualistas e inconsequente.

Touro - 21 de abril (21/04) a 20 de maio (20/05)

Os taurinos são regidos pelo planeta Vênus, o que lhe faz ter apreço pela beleza e sensibilidade artística.

Características positivas: a pessoa de touro é cuidadosa, paciente, confiante, confiável, determinada, prática, fiel e decidida.

Características negativas: teimoso, inflexíveis, controlador, preguiçoso, ciumento e desconfiado.

Gêmeos - 21 de maio (21/05) a 20 de junho (20/06)

Os geminianos são regidos pelo planeta Mercúrio, o que traz benefícios em sua comunicação, caracterizadas por uma grande habilidade de receber e transmitir informações.

Características positivas: a pessoa de gêmeos é extrovertida, animada, comunicativa, curioso e espertos.

Características negativas: indecisos, inconstantes, ansiosos, evasivos, nervoso, desatento, preguiçoso e vaidoso. Além de sempre quererem ter razão.

Câncer - 21 de junho (21/06) a 21 de julho (21/07)

Os cancerianos são regidos pela Lua, o que os tornam emotivos.

Características positivas: a pessoa de câncer é protetora, dedicada, gentil, carinhosa, romântico, sensível e simpático.

Características negativas: tímido, carente, mau humorado, ciumento, vitimista, temperamental, rancoroso e pessimista.



Leão - 22 de julho (22/07) a 22 de agosto (22/08)

Os leoninos são regidos pelo Sol, o que os fazem ser decididos.

Características positivas: a pessoa de leão é inteligente, líder natos, expressiva, determinada, afetiva, entusiasta, romântica, calorosa, criativa, leal, generosa e extrovertida.

Características negativas: ambiciosos, mandões, convencidos, dramático, temperamental, egocêntrico e teimoso.



Virgem - 23 de agosto (23/08) a 22 de setembro (22/09)

Os virginianos são regidos pelo planeta Mercúrio, por isso possuem facilidade em se comunicar assim como os geminianos.

Características positivas: a pessoa de virgem é organizada, analítica, observadora, eficiente, atenciosa, sincera, inteligente e perfeccionista.

Características negativas: sistemático, crítico, indeciso, desconfiado e mandão.

Libra - 23 de setembro (23/09) a 22 de outubro (22/10)

Os librianos são regidos pelo planeta Vênus, o que os fazer admirar a beleza das coisas assim como os taurinos.



Características positivas: a pessoa de libra é equilibrada, justa, sinceros, simpáticos, comunicativos e tranquilos.

Características negativas: indeciso, controlador, influenciável, impaciente e distraído. Também têm dificuldade de dizer não em algumas situações.

Escorpião - 23 de outubro (23/10) a 21 de novembro (21/11)



Os escorpianos são regidos pelo planeta Marte, o que os tornam intensos e atraentes assim como os arianos.

Características positivas: a pessoa de escorpião é auto-confiante, intuitiva, dedicados, apaixonados, sensíveis e emotivos.

Características negativas: rancoroso, ciumento, vingativos, inquieto, sarcástico, teimosos, desconfiados e meticulosos.

Sagitário - 22 de novembro (22/11) a 21 de dezembro (21/12)

Os sagitarianos são regidos pelo planeta Júpiter, o que os fazem ser independentes e livres.

Características positivas: a pessoa de sagitário é talentosa, inteligente, justa, espontânea, otimista, amigável, aventureira e alegre.

Características negativas: arrogantes, rígidos, impacientes, avarento, controlador, sarcástico e contraditório.



Capricórnio - 22 de dezembro (22/12) a 21 de janeiro (21/01)

Os capricornianos são regidos pelo planeta Saturno, o que os fazem ser discretos e sábios.

Características positivas: a pessoa de capricórnio é persistente, determinada, organizada, ambiciosa, eficiente, trabalhadora, confiável, forte, reservada, cautelosa e paciente.

Características negativas: rígido, orgulhoso, frio, pessimista e teimoso.

Aquário - 22 de janeiro (22/01) a 19 de fevereiro (19/02)

Os aquarianos são regidos pelo planeta Saturno, assim como os capricornianos eles presam pela discrição.

Características positivas: a pessoa de aquário é idealista, tranquilo, justo, divertido, leal, inventivo, independente e determinado.

Características negativas: individualistas, desapegados, frio, distante, rebelde, distante e teimosos.

Peixes - 20 de fevereiro (20/02) a 20 de março (20/03)

Os piscianos são regidos pelo planeta Netuno, o que os tornam sensíveis e compassivos.

Características positivas: a pessoa de peixes é confiável, intuitiva, prestativa, adaptáveis, simpática, sociáveis, gentil, amável, sonhador e caridoso.

Características negativas: emotivos demais, temperamentais, irrealistas, rancorosos, indecisos e melancólicos.

