Signo de Gêmeos: tudo o que você precisa saber sobre os geminianos

Confira as principais características dos geminianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos do zodíaco. Gêmeos é o 3º signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Mercúrio, o que faz com que o geminiano tenha facilidade em se comunicar, com uma grande habilidade em receber e transmitir informações. As pessoas do signo de Gêmeos nascem entre os dias 21 de maio (21/05) e 20 de junho (20/06). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Gêmeos e sua relação com os deuses gregos.

Características do signo de Gêmeos

Quem tem o signo de Gêmeos em posição marcante no mapa astral de nascimento possui uma personalidade comunicativa e bastante influenciadora - os famosos bons de lábia. Acreditam que tudo pode ser resolvido com uma conversa, porém possuem uma língua afiada, o que pode ser uma qualidade ou um defeito, dependendo da situação e do propósito.

Os nativos desse signo não gostam de regras criadas pela sociedade e, definitivamente, são sempre os primeiros a questioná-las. Curioso e bem humorado, tem uma verdadeira vocação para manter um círculo social diverso, com todas as tribos possíveis. Se adaptam a diversas formas de pensamento e podem transitar tranquilamente por dois lados de uma questão.

Confira mais características positivas e negativas do signo de Gêmeos.

Signo de Gêmeos no amor

Geminianos são excelentes parceiros quando encontram alguém com a mesma vibração - animados e bem humorados -, caso contrário preferem a liberdade do que assumir um compromisso. Pessoas desse signo prefere ficar a namorar, e da mesma forma que rapidamente se interessam, perdem o interesse na mesma intensidade. Não é ciumento e detesta "grude". Dificilmente abrirá mão de seu grupo de amigos para ficar apenas com a pessoa amada. Por isso, geminianos preferem alguém agitado, inteligente e desapegados, e que, além disso, curta conviver com a sua galera.

Gêmeos combina com qual signo?

Gêmeos com Gêmeos

Ambos do mesmo signo poderão se divertir bastante e curtir uma vida cheia de experiências. Mas, apesar das semelhanças e afinidades, será necessário muito diálogo para compreender as diferenças e acertar os limites que devem ser respeitados.

Gêmeos com Libra

Admiração e interesses em comum farão parte do cotidiano desse casal. Combinação perfeita já que ambos gostam da vida social, adoram participar de eventos culturais e não recusam uma nova viagem. Caso algum problema venha a surgir, vão sentar e resolver com uma conversa sincera e amistosa.

Gêmeos com Aquário

A combinação entre esses signos ultrapassa sentimentos amorosos. São ótimos amigos com uma parceria invejável e sintonia nas ideias. Por terem o mesmo ritmo, sabem respeitar a necessidade de liberdade de cada um e evitam conflitos.

Gêmeos com Sagitário

Apesar da diferença no temperamento, ambos buscam experiências parecidas. O relacionamento será cercado de admiração mútua e muita intensidade. Estarão sempre ajudando o outro a ser melhor - Sagitário pode ajudar Gêmeos a tomar decisões com mais rapidez. E Gêmeos pode ajudar Sagitário a ser mais paciente, evitando atos impulsivos. Brigas poderão surgir, mas serão resolvidas rapidamente.

Gêmeos: sorte do signo

Cor: amarelo

amarelo Flores: azaléia, margarida e rosa amarela

azaléia, margarida e rosa amarela Pedras: berilo, citrino e olho de tigre

