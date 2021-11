Signo de Áries: tudo o que você precisa saber sobre os arianos

O signo de Áries marca o início do Ano Novo Astrológico e o primeiro signo do zodíaco é pertencente ao elemento fogo; confira as principais características dos arianos e compatibilidade amorosa com outros signos

Áries é o primeiro signo do zodíaco e a entrada do sol na constelação carrega a energia dos inícios, marcado pelo começo do Ano Novo Astrológico. Os arianos pertencem ao elemento fogo e são regidos pelo planeta Marte, o que os tornam intensos, diretos e objetivos. Pessoas do signo de Áries nascem entre os dias 21 de março (21/03) e 20 de abril (20/04). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Áries e sua relação com os deuses gregos.

Signo de Áries: características do signo

Quem tem o signo de Áries em posição marcante no mapa astral de nascimento, geralmente, não se cansa com facilidade - sua disposição e resistência física podem ser invejadas por todos os outros signos. Agitação, dinamismo e sinceridade fazem parte do seu perfil. O excesso de individualidade e autossuficiência pode parecer egoísmo em alguns momentos.

Arianos tendem a ser alegres e muito extrovertidos, mas também podem ser bastante competitivos e soar um pouco autoritários. Podem preferir trabalhar sozinhos, mas costumam ter um ótimo espírito de liderança. Naturalmente tomam à frente das situações, o que nem sempre é muito bem visto por outras pessoas, podendo criar rivalidades e ser um tanto quanto mandões. Confira mais características positivas e negativas do signo de Áries.

Signo de Áries: o signo no amor

Arianos quando se apaixonam são espontâneos, intensos e românticos. São independentes, sabem viver muito bem sozinhos e não escolhem um amor por uma simples carência. Eles também não têm medo de demonstrar interesse e se precisar, dão o primeiro passo. Na relação costumam dá o melhor de si e exigem muito da pessoa amada.

Signo de Áries: Áries combina com qual signo?

Áries com Áries

A vibração amorosa entre arianos será cheia de sintonia e admiração mutua. Algumas vezes poderão agir de forma imatura e tentarão competir entre si, mas devido aos objetivos em comum e ao respeito a necessidade de individualidade de cada um, conseguirão vencer esse obstáculo, e torcerão um pelo outro.

Áries com Leão

Compatibilidade a mil. Os dois signos se atraem, se admiram, se respeitam e possuem metas em comum. Em alguns momentos Leão pode achar que o jeito de Áries é rude. E Áries pode achar que Leão se acha demais. Porém, a intensidade e profundidade da relação os ajudarão a superar os momentos de crise.

Áries com Sagitário

A combinação entre esses signos vai além da relação amorosa, eles costumam dar certo na amizade e negócios. Embates tornarão alguns momentos da relação difíceis, já que as vezes os egos entrarão em choque na disputa pra mostrar quem manda mais. Mas, logo se entendem e o relacionamento volta a fluir em perfeita sincronia. Devido a sinceridade e admiração mútua, o companheirismo será a base do forte elo entre o casal.

Áries com Libra

Essa junção faz juz a frase "os opostos se atraem". Áries é mais ágil e toma as decisões na hora de conquistar Libra. Libra se deixa conquistar e se encanta por Áries. Porém, é preciso tomar cuidado para que Libra não se anule no relacionamento. Áries, por sua vez, deverá redobrar a atenção para não magoar Libra, que vai exigir muito romantismo na relação.

Signo de Áries: a sorte do signo

Cor: vermelho-vivo

vermelho-vivo Flores: rosa colombiana, papoula, tulipa, antúrio e cravo

rosa colombiana, papoula, tulipa, antúrio e cravo Pedras: granada, rubi e jaspe













