Horóscopo do dia (15/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 15 de janeiro (15/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 15 de janeiro (15/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente evitar gastar com futilidades, sobretudo com Vênus se opondo à Lua, que pode lhe deixar mais vulnerável a imprudência. Lua e Júpiter se harmonizam entre o setor familiar e o de crise, sugerindo bem-estar doméstico, generosidade no trato humano e situações favoráveis à superação de problemas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque não criar expectativas de reciprocidade afetiva e respeitar o momento de cada um, pois Lua e Vênus logo se opõem. Sua postura tende a ficar descontraída com o trígono Lua-Júpiter no eixo comunicação-amizades, deixando o convívio com o entorno prazeroso e motivando a interação social.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Cuidado com extravagâncias financeiras, já que Lua e Vênus logo se opõem no eixo patrimonial. Ações criativas podem tomar corpo com Lua e Júpiter harmonizados entre as áreas material e profissional, dando toques arrojados à gestão do cotidiano e oportunizando certas práticas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Conflitos de vaidade podem prejudicar o bem-estar coletivo, dada a iminente tensão Lua-Vênus. A Lua adentra seu signo e se harmoniza com Júpiter na área espiritual, o que lhe desperta para os prazeres sublimes da vida. Busque curtir a natureza e nutrir o intelecto com o que lhe motiva como pessoa.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque cultivar discrição e não se deixar seduzir por prazeres que pesem no bolso, como aponta a tensão venusiana. Situações complicadas tendem a ter desfecho agora, pois seu senso de oportunidade pode criar condições de superação, conforme sugere o trígono Lua-Júpiter no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Júpiter em trígono pode sugerir oportunidades de parceria que elevam as relações a outro nível, embora a tensão com Vênus demande discrição social e emotiva. Ingressando na área de amizades, a Lua tende a lhe sensibilizar para a coletividade, enquanto que desperta seu lado jovial.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Atenção para que o foco na profissão não afete a vida familiar, dada a tensão venusiana. Lua e Júpiter se harmonizam no circuito profissional, mostrando oportunidades de crescimento para sua carreira e prosperidade para sua imagem no trabalho por conta do seu desempenho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure restringir o trato interpessoal ao círculo íntimo, pois Vênus se opõe à Lua. O dia se revela favorável a sair da rotina e fazer atividades que lhe permitam se divertir e expandir conhecimento, considerando o trígono Lua-Júpiter no segmento espiritual-prazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque conciliar os gastos financeiros com os limites orçamentários, pois Vênus na área material se opõe à Lua, pode lhe predispor a imprudências com dinheiro. A vida privada tende a se mostrar calorosa com o trígono Lua-Júpiter no circuito íntimo, favorecendo o convívio familiar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente compartilhar o protagonismo com seus pares, já que a oposição Lua-Vênus aponta conflitos de vaidade. Sua expressividade tende a se elevar hoje, em que a Lua ingressa na área de relacionamentos e se aspecta em trígono com Júpiter, o que motiva trocas intelectuais.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante não remoer as frustrações que ocorram, visto que a oposição Lua-Vênus lhe confronta com fragilidades emocionais. A relação harmoniosa entre Lua e Júpiter no eixo cotidiano-material tende a nutrir seu senso de oportunidade frente às tarefas, o que lhe ajuda a encontrar soluções.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente fazer o que mais lhe agrada, tomando cuidado para não se expor em excesso. Durante este momento, prazeres tendem a lhe aguardar e isso pode lhe ajudar a se acalmar e a agregar valor à sua existência, já que Lua e Júpiter se harmonizam entre o setor social e seu signo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

