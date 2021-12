Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

Veja o que o próximo ano de 2022 proporcionará para o seu signo solar. Confira as previsões para a pandemia e para cada um dos 12 signos do zodíaco

O início de um novo ano se aproxima, e juntamente a ele a esperança de mudanças e recomeços. Diante as incertezas vividas há dois anos, causadas pela pandemia de Covid-19, descubra o que o ano de 2022 reserva para o seu signo solar, dessa forma você poderá se preparar e aproveitar esse novo ciclo de forma mais leve e vantajosa. As previsões são do site Personare.

Previsões 2022: o ano para a astrologia

Para a astrologia, o ano de 2022 deve vir repleto de instabilidade, polarização e incertezas tanto nas finanças quanto na saúde. Ao todo, o ano contará com oito planetas retrógrados, dentre eles Vênus e Marte, que pedem mais cautela com relações interpessoais e ações. No entanto, a quadratura (posição de dois astros em relação à Terra quando suas direções formam um ângulo reto, 90°) entre Saturno e Urano, indica muita tensão e radicalismo, exatamente como ocorreu em 2021.

Porém, o ano de 2022 também contará com um período mais leve, que ajudará a desacelerar a tensão. Esse momento se iniciará quando Júpiter estiver em Peixes (até 10 de maio e após 28 de julho), e quando Júpiter passar por Áries (de 10 de maio até 28 de outubro). Por Júpiter ser um planeta de expansão, dependendo da casa astrológica do seu mapa em que ele estiver agindo, será essa área da sua vida que mais tenderá a crescer.

Previsões 2022: e a pandemia?

As previsões não são tão agradáveis quanto esperávamos, já que o fim da pandemia não está previsto para 2022. Para analisar o desdobramento da pandemia causada pelo coronavírus, foram avaliados dois trânsitos importantes: Júpiter em Peixes e a quadratura entre Saturno e Urano.

Júpiter em Peixes:

Os trânsitos de Júpiter em Peixes acontecerão em dois momentos. O primeiro período vai de 29 de dezembro de 2021 a 10 de maio de 2022; e o segundo de 10 de maio de 2022 a 20 de dezembro de 2022. Júpiter em Peixes gera esperança em relação ao desenvolvimento de medicamentos e vacinas para o processo de cura da Covid-19.

Quadratura entre Saturno e Urano:

A quadratura no mapa astral acontece entre dois planetas que estão a 90 graus de distância um do outro e é o aspecto que causa maior tensão em um mapa. Em 2022, a quadratura ocorrerá entre Saturno e Urano, ficando em grande proximidade nos meses de janeiro e de agosto a novembro, com um maior afastamento em abril, maio e junho.

Essa quadratura traz instabilidades, imprevisibilidade e incertezas em assuntos relacionados a economia e saúde, com destaque para os momentos em janeiro e no segundo semestre do ano. Esse período de aflição revela diversas mutações do vírus, e isto pode ficar intensificado durante a conjunção de Júpiter com Netuno, exatamente em abril, que tanto abre possibilidades de cura como aumenta a ação viral.

A previsão é de que apenas em março de 2023, a quadratura entre Saturno e Urano seja desfeita, com Saturno saindo de Aquário e ingressando em Peixes.

Fase de esperança:

O ano de 2022 não será composto apenas de tensão. Bons aspectos astrológicos apontam para pontos positivos que ajudarão no desenrolar da pandemia. Em fevereiro, Júpiter entrará em sextil com Urano, o que indica soluções inovadoras e grandes avanços da ciência. Nesse período, podem emergir soluções inesperadas da ciência que ajudarão em questões relacionadas à pandemia.

Em maio, novembro e dezembro, outro encontro favorável, agora entre Júpiter e Plutão, representará um contato profundo de cura, relacionado a tudo o que envolve recuperação, erradicação e transformação. O trânsito de Júpiter por Áries de maio a outubro, e, novamente, de dezembro de 2022 a maio 2023, traz esperança para novos recomeços, porém, essa previsão só se concretizará se a pandemia não regredir.

Previsões 2022: por signo

Previsões 2022: Áries

Esse novo ano requer dos arianos cuidado redobrado com a impulsividade e impaciência. No entanto, isso não significa que o medo deve lhe paralisar, apenas será necessário cautela para que você não tenha que lidar com situações desagradáveis.

Na área profissional, oportunidades incríveis podem surgir - talvez uma mudança de cargo ou até mesmo de emprego. Viagens, amores e curtição tornaram seu ano singular. Porém, manter a organização é indispensável para criar, aprimorar e realizar seus projetos e matas. Devido aos planetas retrógrados, a partir de 28 de junho algumas áreas da sua vida sofreram uma desacelerada. Mas essa fase será momentânea e tudo voltará ao normal, e até mesmo melhor, no início de 2023.

Previsões 2022: Touro

O ano de 2022 pede dos taurinos mais atenção com a saúde - doenças silenciosas podem vir à tona. Além disso, a pessoa de Touro deverá trabalhar questões ligadas ao emocional, pois terá de aprender a lidar com o fim de alguns ciclos - praticar o desapego e insegurança será essencial!

No trabalho, o networking será indispensável para que ocorra seu crescimento profissional. Manter contato com pessoas que possuam uma boa influência lhe ajudará a ascender alguns patamares. Resolver situações desgastante e encerrar ciclos, ajudará a impulsionar a abertura de novos caminhos em 2023.

Previsões 2022: Gêmeos

O ano de 2022 para os geminianos será desafiador. O nativo do signo de Gêmeos terá de saber equilibrar trabalho e descanso, além da espiritualidade e razão. No momento em que Mercúrio ficar retrógrado, sensibilidade e irritações excessivas poderão lhe alcançar. No âmbito profissional, as previsões são boas, já que muitas oportunidades aparecerão. Uma vaga de emprego ou a mudança de cargo impulsionarão sua vida financeira. A partir do meio do ano, o desenvolvimento de ações e projetos entre amigos também serão essenciais pro seu crescimento.

Previsões 2022: Câncer

O ano de 2022 inicia com Vênus retrógrado, sendo assim, requer dos cancerianos revisão de relacionamentos, sejam eles romances ou amizades. A avaliação da sua participação em grupos também será essencial, dessa forma você poderá encontrar soluções para melhor contribuir naquele meio.

Os primeiros e últimos meses serão indispensáveis para a sua evolução. O investimento em cursos e viagens lhe darão um retorno positivo. Já o meio do ano requer de você foco em sua área profissional. Esse momento irá influenciar diretamente no seu desempenho no ano seguinte, 2023.

Previsões 2022: Leão

Esse novo ano será um verdadeiro divisor de águas na carreira do leonino. Enfrentar seus medos e abraçar o novo o ajudará a alcançar as mudanças que almeja. Seu dinheiro irá crescer proporcionalmente a sua dedicação, então, dedique-se!

Os eclipses de 2022 trarão à tona características da pessoa de Leão - apego a uma imagem social, estética ou financeira. Nesse momento, reconhecer e mudar hábitos que aprisionam você e impedem seu crescimento é essencial.

Previsões 2022: Virgem

O ano de 2022 para os virginianos requer cautela redobrada. Quando Júpiter estiver retrogrado, a área sexual, financeira e pessoal da pessoa de Virgem começará a ficar mais lenta. Nesse momento, refrear ações e opiniões será indispensável, caso contrário, você poderá acabar magoando outras pessoas e, consequentemente, rompendo relações.

Para expandir seus horizontes profissionais será necessário manter contato com pessoas influentes, que reconhecem o seu potencial, e que podem abrir portas para sua carreira. Nesse ano a coragem dos virginianos estará alta, dessa forma eles aventurarão em novos relacionamentos e até mesmo em investimentos financeiros.

Previsões 2022: Libra

Devido ao Vênus retrogrado, o início do ano de 2022 para o libriano será de revisão pessoal. Porém, interferência dos eclipses tornarão a autoavaliação difícil, além de dificuldade em avaliar se está sendo valorizado ou valorizando o outro.

Já na área profissional, o ano é promissor para o nativo de Libra - investimentos, parcerias, contratos e negociações serão uma ótima aposta. Sobrecarga no trabalho será necessário para se obter retorno. Investir em conhecimento também é uma boa estratégia.

Previsões 2022: Escorpião

O ano de 2022 para os escorpianos será repleto de questionamentos, já que os eclipses irão cair em Escorpião e Touro. Aproveite o momento para evoluir em sua área pessoal. Atenção a saúde também será necessário, doenças ocultas podem vir à tona nesse novo ano.

No âmbito profissional, oportunidades para expansão chegarão até você - conquistas não faltarão! Investir seu tempo em autocuidado, hobbies, romances e tempo em família ajudarão o nativo do signo de Escorpião a ter um ano mais leve e proveitoso.

Previsões 2022: Sagitário

Saber dosar otimismos, ideias e projetos será o grande desafio dos sagitarianos em 2022. Esses excessos poderão lhe atrapalhar e acabar sugando seus momentos de descanso e lazer. Investir na espiritualidade ou até mesmo em terapia será uma boa escolha.

Profissionalmente, a pessoa de Sagitário não terá grandes mudanças. Porém, o nativo estará com a fertilidade altíssima, e com pique para construir uma família. Dessa forma, caso não queira ter filhos, previna-se, mas caso queira, duas datas ajudarão nesse processo: até 10 de maio e depois de 28 de outubro.

Previsões 2022: Capricórnio

Esse ano será mágico para o capricorniano. Nesse novo ciclo, o nativo de Capricórnio estará propício para transformar sonhos em realidade - principalmente na área de estudos, trabalho e espiritualidade. O ano de 2022 também ressaltará no capricorniano a necessidade de mudança e evolução.

Na área profissional, o nativo desse signo pode se sentir cansado e sobrecarregado, então, modere seus esforços e não tente assumir e controlar muitos projetos ao mesmo tempo. Devido aos eclipses de abril e novembro, desafios em relação a confiança em relações amorosas ficaram estremecidos.

Previsões 2022: Aquário

O ano de 2022 para os aquarianos pode trazer a sua consolidação como autoridade em algumas áreas, como profissional e matrimonial. Seus conhecimentos serão testados e colocados à prova, no entanto, você se sairá bem e receberá reconhecimento.

O trânsito de Saturno em Aquário durará até 2023, e essa passagem aumentará a quantidade de trabalho do nativo do signo de Aquário, provocando cansaço, desagaste e baixa vitalidade. Os eclipses do ano também trarão à tona questões e problemas sobre sua família, seu trabalho, contratos, parcerias e relações afetivas.

Previsões 2022: Peixes

O ano de 2022 será maravilhoso para os piscianos, tanto no âmbito pessoal, profissional e espiritual. Será um ano de mais esperança, fé, expansão e oportunidades, pois Júpiter vai passar pelo seu signo abrindo as portas para você. Buscar se conectar com seu lado espiritual o ajudará nessa fase.

Mesmo trazendo uma ano repleto de oportunidades, a passagem de Júpiter também revela a preguiça, bagunça na rotina e descuido com o corpo. Então, será necessário tentar manter o equilíbrio, sabendo sempre separar o momento de descansar e de se esforçar.

