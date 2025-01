Enquete BBB 25: quem Maike e Gabriel vão indicar ao paredão? Veja votação

A prova em duplas garantiu imunidade, um voto direto no Paredão e a decisão sobre os participantes do VIP. Vote abaixo em qual dupla deverá ser escolhida.

Maike e Gabriel foram os últimos a deixar a terceira Prova do Líder do Big Brother Brasil ( BBB 25 ), encerrando a disputa após mais de 20 horas de resistência.

Enquete BBB 25: quem Maike e Gabriel vão indicar ao 3º Paredão? Veja votação

Loading...

Enquete BBB 25: relembre como foi a Prova do Líder de hoje, 31

A disputa aconteceu em duplas, com cada integrante assumindo um papel diferente. No Provódromo, um participante precisava contar moedas que caíam a cada rodada. Quem chegasse mais perto do número correto liberava a ação do parceiro.

Enquanto isso, na área externa, o outro participante acompanhava um telão e precisava apertar um botão no momento certo, caso o nome da dupla aparecesse. Em seguida, ele girava uma roleta para definir o andamento da prova.

BBB 25: VEJA quando será o próximo Paredão