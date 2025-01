Quem é Vilma no BBB 25? Conheça sergipana mãe de Diogo Almeida

Conheça Vilma no BBB 25 / Crédito: Instagram / Vilma Maria

Vilma Maria, de 68 anos de idade, é uma das participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) e faz parte do time Camarote. Sergipana de Aracaju, mas atualmente morando em Maricá, no Rio de Janeiro, ela entrou na casa ao lado do filho, o ator Diogo Almeida. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Fã do programa desde a primeira edição, Vilma viu a oportunidade de realizar um grande sonho e aceitou o convite do filho para ser sua dupla no reality.

Vilma Maria no BBB 25: trajetória pessoal e acadêmica Casada desde os 19 anos, Vilma dedicou grande parte da vida à família. Aos 45 anos, concluiu o ensino médio e, com 63 anos, começou a faculdade de Nutrição graças a uma bolsa de estudos. Com previsão de se formar ainda este ano, ela também alimenta outros sonhos, como dirigir e aprender a nadar. Em suas redes sociais, seu lema é “Vivendo o presente”. Durante o BBB 25, Vilma e Diogo têm enfrentado tensões relacionadas às dinâmicas do jogo. Na madrugada desta segunda-feira, 20, os dois discutiram com João Pedro sobre votos na formação do paredão. Vilma destacou sua frustração: “Você jogou voto fora, cara”.

Segundo a dupla, os gêmeos João Pedro e João Gabriel não seguiram o combinado, o que teria levado mãe e filho à berlinda. BBB 25: RELEMBRE todos os cearenses que participaram do reality Vilma Maria no BBB 25: outros momentos até agora Apesar das tensões, Vilma protagonizou um momento leve na tarde de segunda-feira. Ao lado de Delma, ela foi à academia do BBB 25 e recebeu aplausos de outros participantes, como Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa. Gracyanne elogiou Vilma e Delma, enquanto elas exploravam o espaço em clima descontraído.