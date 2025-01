Daniele Hypolito no BBB 25: saiba tudo sobre a vida da ex-ginasta / Crédito: Reprodução/Instagram

Daniele Hypolito no BBB 25: conheça a ex-ginasta Daniele Hypólito é a recordista de participações olímpicas com o Brasil na ginástica artística. Ela mantém um relacionamento com o coreógrafo e professor de dança Fábio Castro desde 2014. Em 2023 ela enfrentou problemas de saúde. Ficou internada para tratar um quadro de pielonefrite, inflamação renal decorrente de uma infecção urinária e também uma pansinusite. Toda a situação fez com que ela até se despedisse da família. Parte do grupo Camarote, a participante se define como uma pessoa tranquila, o oposto do irmão, Diego. "A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira", descreve o irmão, sua dupla no reality.

Participantes do Camarote do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes Daniele Hypolito no BBB 25: carreira A ginasta Daniele Hypolito é a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em mundiais e foi eleita duas vezes eleita a melhor atleta do Brasil. Ela também foi 14 vezes campeã brasileira. Daniele chegou ao Flamengo com apenas 10 anos e impressionou os integrantes da comissão técnica. Ela recebeu pagamento, auxílio-moradia, auxílio-escola e motivou também seu irmão a treinar no Rio de Janeiro.

A ex-ginasta ganhava competições nacionais e internacionais aos 13 anos e, aos 16, foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Daniele Hypolito no BBB 25: vida após aposentadoria Diego e Daniele já estão aposentados do esporte. Os dois irmãos foram comentaristas das Olimpíadas 2024 para explicar termos técnicos de provas e opinar sobre as chances de ganhar medalhas. Desde o fim dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, Daniele acumulou participações em reality shows de resistência física na Band (Exathlon Brasil) e de dança na Record (Dancing Brasil).