BBB 25 ao vivo: como assistir online e grátis ao reality da Globo

Veja como assistir online e grátis ao BBB 25 / Crédito: Reprodução/TV GLOBO

A 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25) estreou nessa segunda-feira, 13, e os participantes começaram a se movimentar no jogo. O público já pode acompanhar todas as emoções da casa mais vigiada do Brasil até com aquela “espiadinha” ao longo do dia. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Confira a seguir por onde é possível acompanhar o reality show ao vivo, gratuitamente pela TV ou pelo celular.

BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela "Mania de Você" e domingo após o "Fantástico".

Enquete BBB 25: VEJA como votar no Gshow BBB 25 ao vivo: onde assistir online O Globoplay também transmite gratuitamente toda a programação da TV Globo, incluindo os episódios que vão ao ar durante a noite na emissora. É possível assistir tanto pelo celular quanto pelo computador ou pela plataforma na televisão. Câmeras 24 horas Ainda para quem gosta de acompanhar os participantes ao longo do dia, a assinatura do streaming permite acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia. São 12 sinais com transmissão, incluindo o mosaico e a "Câmera Segue o Líder".