Mateus no BBB 25: conheça a dupla de Vitória Strada

Mateus é um dos participantes do grupo Camarote no BBB 25. Saiba mais sobre sua história e amizade com Vitória Strada

Mateus Pires é um dos participantes do Camarote no BBB 25, e faz dupla com a atriz Vitória Strada. O arquiteto de 28 anos se considera descolado e divertido, e acredita que terá bons momentos no programa. Conheça a história do competidor.

Mateus no BBB 25: quem é o participante do camarote?

Nascido em São José dos Campos (SP), Mateus vive no Rio de Janeiro desde os 11 anos de idade. A família mudou de estado por causa do trabalho de seu pai, que é militar da Aeronáutica.