Diogo Almeida no BBB 25: quem é o camarote que já atuou com Camila Queiroz

Diogo Almeida, ator de 40 anos de idade, é um dos participantes que está confinado na nova temporada do Big Brother Brasil (BBB 25). Ele faz parte do Camarote, juntamente com a mãe, Vilma Nascimento, de 68 anos. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Visando se tornar ator desde a infância, entrou no teatro aos 11 anos e, paralelamente à sua trajetória artística, também se dedicou à psicologia. Conheça mais sobre a vida e carreira do participante.

Antes de se formar em Artes Cênicas, Diego vendia sanduíche natural na escola em que estudava, e quem fazia os lanches era a mãe, Vilma, sua dupla. Nas redes sociais ele costuma compartilhar receitas.

Dentre as palavras que Diogo escolheu para se descrever ao entrar no reality foram: empatia, afeto, determinação, equilíbrio e gratidão. Atualmente está solteiro. Participantes do Camarote do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes Diogo Almeida no BBB 25: carreira como psicólogo Hoje em dia, o ator também exerce a função de psicólogo, auxiliando crianças com autismo e mulheres que sofreram violência. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2023, foi à região fazer atendimentos com famílias atípicas.

Um de seus sonhos é desenvolver a Casa Diogo Almeida, um espaço direcionado para mulheres, mães atípicas e crianças neurodivergentes. Em 2024, ele lançou o livro infantojuvenil “Com Afeto Kayin: Uma fábula além do espectro”, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia. Diogo também tem interesse em progredir na área e estudar medicina. Campeões do BBB: RELEMBRE todos os ganhadores do reality

Diogo Almeida no BBB 25: novelas e filmes em que atuou Diogo fez sua estreia na Globo com a novela “Duas Caras”, de 2007. O outro trabalho do artista na emissora foi em “Amor Perfeito”, exibida em 2023, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Mas o artista também teve papéis no cinema. Entre os filmes que participou foram: “A Frente Fria que a Chuva Traz”, “Escola das Artes – O Filme” e “Coração Errante”. Neste último, ele protagonizou uma cena de sexo a três com os atores Leonardo Sbaraglia e Tuca Andrade. Em novembro de 2024, o ator foi homenageado como revelação com o Prêmio Ubuntu de Cultura Negra pelo papel em “Amor Perfeito”. No mesmo ano, integrou o elenco do “The Masked Singer Brasil”, quando interpretou o Cuco.