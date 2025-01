Líder do BBB 25: relembre as 10 provas de resistência mais difíceis

Relembre os desafios que testaram o limite dos participantes no Big Brother Brasil e confira as 10 provas de resistência mais longas do reality

No BBB 25, a segunda prova do tipo durou 20 horas , o que levanta a questão: quais foram as provas mais longas da história do programa?

As provas de resistência são uma das marcas registradas do Big Brother Brasil ( BBB ), desafiando os participantes a superar cansaço, fome e condições extremas para garantir liderança, imunidade ou prêmios.

No BBB 12, Kelly e Jakeline enfrentaram uma prova de resistência que durou 29 horas e 57 minutos. A tarefa exigia que as participantes permanecessem dentro de um carro o máximo de tempo possível.

Após impressionantes 42 horas e 58 minutos, a produção decidiu encerrar a prova por questões de saúde dos participantes, declarando empate. Ambos foram premiados com um carro, e, em consenso, Ana Clara ficou com a imunidade da semana.

No Big Brother Brasil 18, Ana Clara e Kaysar protagonizaram a prova de resistência mais longa da história do programa. A dinâmica consistia em permanecer de pé sobre uma plataforma giratória, segurados por cintos de segurança, sem acesso a comida, bebida ou descanso.

Ainda no BBB 18, Kaysar participou de outra prova de resistência marcante, desta vez ao lado de Jéssica. A dinâmica exigia que os participantes colocassem e retirassem itens do porta-malas de um carro conforme instruções da produção.

7. Prova de Resistência de Alberto Cowboy e Diego Alemão: 21 horas e 30 minutos (BBB 7)

No BBB 7, os rivais Alberto Cowboy e Diego Alemão disputaram uma prova de resistência que durou 21 horas e 30 minutos. A tarefa consistia em permanecer em pé dentro de uma gaiola, sem poder sentar ou descansar.

Após quase um dia inteiro de prova, Diego desistiu, e Alberto conquistou a liderança daquela semana.

8. Prova de Resistência de Paula e Carol: 19 horas e 28 minutos (BBB 19)

Ainda no BBB 19, Paula e Carol participaram de uma prova de resistência que durou 19 horas e 28 minutos. A dinâmica exigia que os participantes pegassem um cubo e entrassem em um carro com as cores indicadas no painel antes do fim do tempo do cronômetro.

Em seguida, precisavam permanecer no veículo com o item até o próximo sinal. Carol se confundiu e depositou o cubo em um recipiente de cor diferente da indicada, sendo eliminada e concedendo a vitória a Paula, que garantiu a imunidade no Superparedão.

9. Prova de Resistência de Emilly e Rômulo: 19 horas (BBB 17)

No BBB 17, Emilly e Rômulo enfrentaram uma prova de resistência que durou 19 horas. A dinâmica consistia em permanecer em pé enquanto eram espremidos por duas paredes de pedra que se moviam periodicamente.

Após longas horas de disputa, Rômulo desistiu, e Emilly conquistou a liderança daquela semana.

10. Prova de Resistência de Eliéser e Fernanda: 18 horas e 54 minutos (BBB 10)

No BBB 10, Eliéser e Fernanda participaram de uma prova de resistência que durou 18 horas e 54 minutos.

Os participantes precisavam se fantasiar de esponjas e lavar pratos gigantes sempre que uma música tocava, segurando detergentes. Após quase 19 horas de prova, Fernanda desistiu, e Eliéser garantiu a liderança daquela semana.

Essas provas de resistência ficaram marcadas na história do Big Brother Brasil, demonstrando a determinação e o esforço dos participantes em busca da vitória.

