Líder do BBB 25: após 20h, Maike e Gabriel ganham prova; veja como foi

A terceira liderança do Big Brother Brasil (BBB 25) foi conquistada após 20 horas em uma prova que exigiu bastante resistência dos brothers. Os grandes vencedores foram a dupla Maike e Gabriel, que ganharam após a desistência de Camilla e Thamiris.

Com a liderança garantida e mais uma semana dentro da casa mais vigiada do Brasil, Maike e Gabriel, no programa ao vivo desta sexta-feira, 31, escolherão três duplas para entrar na Mira do Líder.