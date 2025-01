BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Dinâmica da terceira semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) tem paredão quádruplo e Quarto Secreto / Crédito: Reprodução/GShow

Já está definida a dinâmica da quarta semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25). O esquema para os próximos dias foi anunciado na noite dessa quinta-feira, 30 de janeiro (30/01). Nos próximos dias, o programa terá um paredão quádruplo, mas a berlinda terá regras especiais e uma reviravolta. Também ocorrerá a Prova do Anjo e a estreia do Quarto Secreto desta temporada.



BBB 25: dinâmica da semana A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 30, com a terceira Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa:

Quinta-feira, 30/01 O programa dessa quinta-feira, 30, teve o início da Prova do Líder. Esta semana, a disputa é de resistência. Sexta-feira, 31/01 Nesta sexta-feira, 31, a Prova do Líder chegará ao fim. Caso a competição ainda esteja acontecendo até o início do programa ao vivo, as rodadas passarão a ser todas eliminatórias. Os líderes precisarão escolher três duplas para colocarem "na mira". Ao definir os indicados ao Paredão, os vencedores deverão apontar uma dupla entre estas três.

Sábado, 01/02 A programação do BBB 25 para o sábado, 1º, terá a terceira Prova do Anjo. Novamente, os anjos deverão escolher alguém para imunizar. Não houve, até o momento, provas em que o anjo fica autoimune.

Domingo, 02/02 Dinâmica da terceira semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) tem paredão quádruplo e Quarto Secreto Crédito: Reprodução/GShow No domingo, 02, haverá a formação do terceiro Paredão. Além dos líderes, ficam imunes a dupla escolhida pelos anjos, e Eva e Renata, após decisão consensual com Maike e Gabriel e Guilherme e Delma no almoço do Big Fone na quarta-feira, 29. Serão quatro indicações: uma, entre as duplas "na mira", dos líderes; duas pela escolha da casa; e um contragolpe, que deverá ser decidido em consenso pelas duplas emparedadas na votação.