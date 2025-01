João Gabriel no BBB 25: conheça o salva-vidas de rodeio

O jovem de 21 anos começou a salvar peões em rodeios aos 15 anos e também construiu uma carreira como influenciador digital antes do reality

João Gabriel Siqueira, de 21 anos, é um dos integrantes do grupo Pipoca no Big Brother Brasil 25 (BBB 25). Natural de Buriti Alegre, em Goiás, o jovem divide o confinamento com seu irmão gêmeo, João Pedro.

Juntos, eles carregam histórias marcantes de coragem e superação como salva-vidas de rodeios, profissão que desempenham desde a adolescência.