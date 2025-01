Eva no BBB 25: conheça fisioterapeuta obstétrica e dançarina

Eva, participante do grupo Pipoca do BBB 25, é uma cearense de 31 anos de idade com uma história marcada por esforço e superação. Crescida no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, ela foi criada pela mãe, Gerusa, que é sua maior inspiração.

