Thamiris no BBB 25: conheça a nutricionista de famosos

Thamiris, de 33 anos, nutricionista, entra no BBB 25 ao lado da irmã Camila, prometendo causar com personalidade forte e autenticidade

Membro do grupo Pipoca no Big Brother Brasil (BBB 25), Thamiris, de 33 anos de idade, morava no Méier, bairro do Rio de Janeiro, e trabalhava como nutricionista antes de entrar no programa. Sua dupla no reality é sua irmã, a trancista Camila.

Também conhecida como Mona, Thamiris atende pacientes famosos, como as rappers N.I.N.A do Porte e Duquesa. A interação entre as duas irmãs, com estilos de vida distintos, apresenta um equilíbrio notável.