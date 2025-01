João Pedro no BBB 25: conheça o salva-vidas de rodeio

O goiano de 21 anos do grupo Pipoca trabalha protegendo peões em rodeios e divide o confinamento com seu irmão gêmeo, João Gabriel

João Pedro Siqueira, de 22 anos, é um dos integrantes do grupo Pipoca no Big Brother Brasil 25 (BBB 25). Profissionalmente, atua como salva-vidas de rodeio, função que desempenha com orgulho e coragem.

João Pedro no BBB 25 trajetória profissional e vida pessoal

Natural de Goiatuba, em Goiás, João Pedro foi criado em Buriti Alegre e atualmente reside em Bela Vista de Goiás. Ele cresceu imerso na cultura sertaneja e na lida com o gado.