BBB 25: quem é Giovanna, irmã caçula e dupla de Gracyanne Barbosa

Giovanna Jacobina também faz sucesso na internet ao exibir o "shape" musculoso e o físico sarado / Crédito: Reprodução/Instagran

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça a seguir mais sobre sua irmã mais nova, Giovanna Jacobina.

Giovanna Jacobina no BBB 25: conheça a irmã de Gracyanne Barbosa Giovanna Jacobina faz sucesso na internet ao exibir o "shape" musculoso e o físico sarado. Ela é veterinária e tem 26 anos, mas também atua como influenciadora digital e costuma compartilhar suas viagens. A sister usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir os altos e baixos da profissão em meio ao dia a dia de consultas e plantões. Giovanna se considera uma pessoa cuidadosa. Ao mesmo tempo, diz que se mexerem com quem ama, ela toma as dores como se fossem suas. Confessa ser um pouco grossa quando se vê em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Atualmente está solteira.

Participantes do Camarote do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes Giovanna Jacobina no BBB 25: veja antes de depois No ano passado, a irmã da musa fitness passou por procedimentos estéticos: uma cirurgia ortognática para reposicionar os ossos da mandíbula e uma rinoplastia. Ela revelou que foi uma das melhores escolhas de sua vida. Giovanna Jacobina no BBB 25: veja antes de depois Crédito: Reprodução/Instagram

Giovanna considera Belo como um pai Giovanna passou o último Natal ao lado da irmã na casa do cantor Belo, com quem mantém uma boa relação. Eles publicaram fotos em família registrando o encontro que gerou burburinho nas redes sociais. Em entrevista ao portal Leo Dias, Giovanna falou que seu pai de verdade era ausente e, como foi criada por Belo, nutriu este amor por ele. “Nossa relação, desde os meus 10 anos, sempre foi de pai e filha. Vim muito nova morar com eles”, relatou. Campeões do BBB: RELEMBRE todos os ganhadores do reality