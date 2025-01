Camilla no BBB 25: conheça a trancista irmã de Thamiris do Pipoca

Camilla é mãe de dois filhos, trabalha em casa como trancista e faz dupla no BBB com a irmã Thamiris no reality; conheça a participante Pipoca

Camilla, participante do Big Brother Brasil 25 (BBB 25), é trancista, mãe de dois meninos e integrante do grupo Pipoca. Aos 32 anos de idade, ela vive em Madureira, no Rio de Janeiro, junto com os filhos Iker, de oito anos, e Akin, de dois, além da mãe.

Apesar de manter boa relação com os pais das crianças, ela cria os filhos sozinha, com apoio da mãe. Em suas palavras: “Eu gostaria de viver com meus filhos. Hoje eu sobrevivo. Quando eu paro, eu não tenho”.