Gracyanne no BBB 25: quem é a modelo de fisiculturismo e musa fitness

Conheça a participante Gracyanne Barbosa no BBB 25; musa fitnes é do grupo Camarote / Crédito: Instagram / Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 42 anos de idade, uma das participantes do grupo Camarote do BBB 25, é uma figura conhecida no mundo fitness e do entretenimento. Nascida em Campo Grande (MS), ela começou sua carreira como dançarina do grupo Tchakabum, onde ficou famosa nos anos 2000. Enquete BBB 25: quem será o 1º eliminado? VEJA votação atualizada

Hoje, a influenciadora com mais de 11,8 milhões de seguidores no Instagram é uma das participantes do BBB 25, dividindo o grupo Camarote com sua irmã Giovanna.

ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Gracyanne no BBB 25: trajetória profissional e vida pessoal Formada em Direito pela UFRJ, Gracyanne nunca exerceu a profissão, optando por seguir a carreira de modelo e fisiculturista. Ela começou a malhar aos 12 anos e construiu uma reputação como ícone do universo fitness, compartilhando sua rotina de treinos e alimentação nas redes sociais. “Me considero uma empresária e referência fitness. Quero abrir uma rede de academias para ajudar quem deseja seguir esse estilo de vida”, afirmou. Antes do sucesso, enfrentou dificuldades financeiras e chegou a morar sozinha no Rio de Janeiro com apenas R$ 200. Trabalhou como faxineira em uma academia, onde começou a moldar sua paixão pelo fisiculturismo.

Gracyanne também é conhecida por sua ligação com o Carnaval, desfilando como rainha de bateria de escolas do Rio e São Paulo desde 2007. Apesar de ter ficado de fora em 2024 por conta de uma lesão no joelho, ela afirma que a energia do desfile sempre a encanta. BBB 25 ao vivo: SAIBA como assistir online e grátis ao reality da Globo Gracyanne no BBB 25: relação com o cantor Belo Por 16 anos, Gracyanne esteve casada com o cantor Belo, relação que terminou em abril de 2024. O casamento foi retratado no documentário “Belo: Perto Demais da Luz”, onde ela relembrou o início turbulento e os desafios do relacionamento.

Atualmente, está em um momento de reconstrução pessoal. “Foi o momento certo de aceitar o convite do BBB. Estou me conhecendo novamente”, disse. Gracyanne no BBB 25: estilo de vida e desafios no BBB Reconhecida por sua disciplina, Gracyanne segue uma rotina alimentar rigorosa, com sete refeições diárias e 40 ovos consumidos por dia. No programa, ela brinca sobre a dificuldade de se adaptar à falta de ovos. “Vou barganhar muito para conseguir. Não posso ir para a Xepa”, comentou com bom humor. Durante suas interações na casa, a musa também falou sobre hábitos curiosos, como não consumir chocolate há 20 anos. Caso conquiste a liderança, planeja uma festa temática com “cardio” e cardápio fitness, incluindo tortas integrais e whey protein.