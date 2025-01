Maike no BBB 25: saiba quem é o ex-medalhista brasileiro de natação

Maike Cruz, de 30 anos, ex-atleta de natação e vendedor de consórcios, entra no BBB 25 com carisma, romantismo e histórias marcantes de superação

Participante do grupo Pipoca no Big Brother Brasil (BBB 25), Maike Cruz, de 30 anos de idade, entra no programa que celebra suas bodas de prata ao lado de seu amigo Gabriel Yashimoto. Antes de ingressar no reality, Maike trabalhava como vendedor de consórcios.

Ele se define como “romântico, um apaixonado” e está aberto a viver um romance no programa. Entre suas particularidades, destaca-se o fato de ter sido atleta de natação na juventude, competindo em campeonatos nacionais e conquistando medalhas nesses eventos.