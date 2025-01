Gabriel no BBB 25: quem é o ex-nadador que já foi salva-vidas nos EUA

Participante do grupo Pipoca no Big Brother Brasil (BBB 25), Gabriel Yoshimoto entra no programa que celebra suas bodas de prata ao lado de seu amigo Maike Cruz.

Antes de ingressar no reality, Gabriel chegou a morar nos Estados Unidos, onde fez faculdade e atuou como salva-vidas. Ele também já foi nadador profissional e acredita que é um forte concorrente para as provas de resistência. Veja mais sobre o brother.