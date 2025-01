Guilherme no BBB 25: quem é o participante que entrou com a sogra

Guilherme é natural de Olinda, Pernambuco, e entrou no BBB 25 com sua sogra, Joselma / Crédito: Reprodução/Instagram

Guilherme Vilar, fisioterapeuta de 27 anos de idade, é um dos brothers que está confinado na nova temporada do Big Brother Brasil (BBB 25). Ele entrou pelo grupo Pipoca por meio da votação do público, juntamente com sua sogra, Joselma. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Antes de seguir sua profissão na área da saúde, chegou a cursar Administração e também jogou handebol. Veja mais sobre o participante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Guilherme no BBB 25: conheça o participante Fisioterapeuta com especialização em cuidados de idosos, Guilherme é natural de Olinda (PE). A decisão de inscrever a dupla partiu dele, que é casado com Letícia, filha de sua aliada na edição de 2025 do BBB.

Antes de estudar fisioterapia, ganhou bolsa de 100% para a faculdade de Administração, que chegou a estudar por um ano, mas trocou de curso. O participante já fez uma cirurgia pra reduzir suor, simpatectomia, principalmente das mãos. Participantes da Pipoca do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes Guilherme no BBB 25: casamento Por conta do que viveu após a separação de seus pais, Guilherme tem cuidado ao planejar o futuro com a esposa. Os dois se conheceram há seis anos na faculdade de fisioterapia e se casaram em agosto de 2023.

Apesar de ele e Letícia já terem vivenciado a experiência de um término, isso não abalou sua conexão com Joselma. “Ela torceu para a gente reatar, e aqui estamos, mais unidos do que nunca”, contou ele em sua apresentação no programa. O pernambucano fez uma tatuagem em conjunto com sua esposa. Os dois escreveram “Sunshine” em homenagem à música que tocava quando ele a pediu em casamento. Guilherme no BBB 25: de jogador de handebol a fisioterapeuta Na adolescência, o brother foi atleta de handebol e chegou à seleção pernambucana de sua idade dos 14 aos 16 anos. Na mesma época, jogava ainda em um clube e representando a escola. Devido às bolsas de estudo como atleta, frequentou boas instituições de ensino.

Hoje, atendendo principalmente idosos como fisioterapeuta, ele disse ao Gshow que a escolha aconteceu naturalmente, principalmente pela boa relação com suas avós e por gostar de estar junto a pessoas mais velhas. Campeões do BBB: RELEMBRE todos os ganhadores do reality Guilherme e Joselma no BBB 25: perfil da dupla Escolher sua sogra e não a esposa, Letícia, ou um dos três irmãos, foi para evitar conflitos na casa — Guilherme conta nunca ter se desentendido com ela.