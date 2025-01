Diego Hypólito no BBB 25: conheça o ex-ginasta medalhista olímpico

O ex-ginasta é um dos participantes do grupo Camarote no BBB 25; saiba mais sobre sua história e carreira

O ex-ginasta Diego Hypólito, de 38 anos, é um dos participantes do BBB 25. Entrou no reality ao lado da irmã, Daniele Hypólito , que ele diz ser sua “grande inspiração".

Para ajudar a família, o medalhista olímpico trabalhou como vendedor ambulante na praia de Copacabana , no Rio de Janeiro. As adversidades o estimularam a se dedicar ao máximo à ginástica.

Diego Hypólito no BBB 25: participação nas Olimpíadas

Na carreira, Diego também é conhecido por superar obstáculos. Além das lesões, o ex-ginasta teve duas quedas seguidas em Olimpíadas. Em Pequim 2008, ele caiu de bunda, e quatro anos depois, com o rosto no chão.

Mas a redenção veio em casa, nas olimpíadas do Rio, em 2016. Diego entrou para a história do esporte com a medalha de prata olímpica no solo. Ele anunciou a aposentadoria no esporte em 2019, aos 33 anos.



Diego Hypólito no BBB 25: procedimentos estéticos

Muito vaidoso, Diego chama atenção pelos procedimentos estéticos desde que competia e costuma postar fotos do seu “antes e depois” nas redes sociais. Já fez procedimentos como implante capilar, lentes dentarias e harmonização facial.