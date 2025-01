Vinícius no BBB 25: conheça o 1º líder do programa e dupla de Aline

Vinicius Nascimento entra no BBB 25 como participante do grupo Pipoca; conheça mais sobre o promotor de eventos / Crédito: Reprodução/ Instagram @viniciusnascimentos

Vinícius Nascimento já pode considerar que fez história no Big Brother Brasil (BBB 25). Natural da Bahia, o brother entrou na casa acompanhado de sua amiga Aline Patriarca, e juntos venceram a primeira Prova do Líder da edição. Integrante do grupo Pipoca, Vinicius tem 32 anos de idade e atualmente mora em São Paulo, onde atua como promotor de eventos.

Muito ligado à sua família, Vinicius tinha o hábito de ligar para sua avó todas as manhãs antes de entrar no programa.

Durante sua despedida, ele disse que iria para um lugar onde não teria acesso ao celular, mas que ela conseguiria vê-lo, sem revelar que estava indo para o reality. Nem mesmo seus pais souberam de sua participação com antecedência. Vinicius no BBB 25: trajetória acadêmica e sonhos realizados

Natural de Nazaré, na Bahia, Vinicius orgulha-se de ser o primeiro membro da família a ingressar em uma faculdade e de ter viajado para diversos países. Um fã assíduo do BBB, ele tentou entrar no programa por quatro anos consecutivos. No entanto, só começou a fazer as inscrições após cumprir uma promessa pessoal: concluir sua graduação em Literatura.

Vinicius no BBB 25: carreira profissional e desafios

Vinicius teve grandes conquistas desde cedo. Aos 18 anos, tornou-se a pessoa mais jovem de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a ser aprovada em um concurso público da prefeitura. Determinando a expandir sua carreira, mudou-se de Santo Antônio de Jesus para Salvador, onde enfrentou dificuldades financeiras durante a faculdade. "Passei por muitos perrengues porque meus pais não tinham condições de me manter em Salvador. Foi uma fase de muita privação", relembrou.