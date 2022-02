BBB 22: sexta prova do Líder é de resistência; entenda

A sexta prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB 22) é de resistência. A disputa começou na noite desta quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), durante a edição do ao vivo do programa da TV Globo e segue até a persistência do último participante.

Na edição de hoje, a dinâmica impacta diretamente o cronograma da semana do reality show da TV Globo. A formação do sexto paredão acontece no próximo domingo, 20, sob influência de várias dinâmicas. Confira aqui o cronograma especial do BBB 22 para o fim de semana (26/02 e 27/02).

A prova já começou desde a formação das duplas, o participante que ficasse sem um par ficaria de fora da prova do líder. Por conta da perna machucada, Larissa não foi liberada pelo departamento médico para participar da prova do líder. As duplas formadas foram:

Eslovênia e Linna

Gustavo e DG

Jessilane e Natália

PA e Scooby

Lucas e Arthur

Thiago não forma dupla e fica fora da prova do líder

A prova consiste em uma formação de quebra-cabeças. Ao ouvir o barulho de moedinha, um dos integrantes da dupla deve pegar peças e entregar para o segundo integrante da dupla. Por sua vez, o segundo integrante deve montar o quebra-cabeça corretamente. Ao finalizar o quebra cabeça, ele deve apertar o botão para declarar como finalizado. Já o primeiro integrante pode apertar o botão a qualquer momento.

Ao finalizar esta etapa, a dupla pode descansar até que todas as duplas finalizem seus quebra-cabeças. Quando todas as duplas finalizarem, recomeça a rodada. A prova continua até que reste apenas uma dupla sem ser eliminada. Além disso, a primeira dupla que for eliminada irá automaticamente para o paredão.



BBB 22: os paredões da edição

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

Douglas Silva; ele indicou Segundo líder: Tiago Abravanel; ele indicou Rodrigo

Tiago Abravanel; ele indicou Terceira líder: Jade Picon; ela indicou Arthur



Jade Picon; ela indicou Quarta líder: Jade Picon. ela indicou Arthur

Jade Picon. ela indicou Quinto líder: Lucas; ele indicou Brunna



O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

BBB 22: lista de participantes

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e vai ter 100 dias de interação entre os participantes. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva

