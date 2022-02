TV Globo anuncia que BBB 22 terá 100 dias de duração e internautas criticam

A final do reality show aconteceria inicialmente no dia 21 de abril, mas agora o programa será exibido até o dia 26

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira, 24, que o BBB 22 terá 100 dias de duração. Apesar do reality show ter ganhado mais tempo no ar, internautas não aprovaram a decisão e ainda fizeram diversas críticas ao elenco escolhido pela produção do programa.

Inicialmente, o reality tinha como data de encerramento o dia 21 de abril, mas agora irá até o dia 26. Além disso, o episódio de reencontro, que aconteceu pela primeira vez em 2021, também será produzido neste ano, com previsão de ser exibido no dia 28 de abril.

"Agora, serão 100 dias de BBB22 com muito fogo no parquinho para você curtir e acompanhar os brothers. E tem mais! Além da duração até o dia 26 de abril, podem aguardar que vai ter reencontro entre os participantes, sim!", afirmou a produção do programa.

Em sua quinta semana de exibição, o BBB 22 alcança diariamente mais de 32 milhões de espectadores. Ao comparar com semanas anteriores a estreia do reality, o BBB proporcionou aumento de 57% (+8 pontos de audiência) na audiência da TV Globo em seu horário de transmissão. No domingo, o crescimento foi ainda maior: o horário teve aumento de 100% na audiência com as formações de paredão.

Apesar disso, os internautas criticaram a decisão. Comentários feitos nas redes sociais mostram descontentamento com a escolha do elenco do BBB 22 e com o aumento de dias do reality. Alguns telespectadores chegaram a pedir que o programa fosse reduzido para acabar mais rápido.

Confira a repercussão:

100 dias de BBB 22...



Era melhor fazer 70 e reprisar o 20 pic.twitter.com/GJ4G56BLs8 — Rian (@RianTw1tter) February 24, 2022

tadeu avisou que prorrogou pra 100 dias o tempo de duração desse bbb. 100 dias aguentando esse elenco. 100 dias. pic.twitter.com/zifQn5yP3G — tati, jurídico do tadeu schmidt (@prisontati) February 24, 2022

100 dias de bbb, quem foi? pic.twitter.com/aTnn9u6NHa — Dila #Tadeuzete (@DilaComments) February 24, 2022

esse bbb vai ter 100 dias



TERROR PSICOLÓGICO NÃO É ENTRETENIMENTO — ton (@BBBonitao) February 24, 2022

Boninho colocando esse bbb pra 100 dias sendo que a público quer q acabe em 1 semana #BBB22 pic.twitter.com/X7zTMTdXp1 — cr!s benzin (@smith_loveee) February 24, 2022

