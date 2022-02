Vyni revelou orientação sexual à família um dia antes do BBB, afirma avó

A família de Vyni, participante cearense do BBB 22, contou ao Extra que o brother revelou sua orientação sexual apenas um dia antes de entrar no reality show da TV Globo. Os parentes contaram que já desconfiavam, mas o jovem de 23 anos decidiu reunir a família toda para contar.

"Ele juntou todo mundo aqui e falou. Eu chorei muito de tristeza, porque minha maior preocupação é com o que pode acontecer com ele na rua. Não quero que ele seja agredido", disse Dona Quinha, avó de Vyni. O cearense foi criado pela avó e a considera sua mãe.

Dona Quinha também contou que o neto sofria discriminação desde novo. "Vyni sofreu muito bullying desde pequeno por ser mais dócil e ter esse jeitinho mais delicado. Já vi ele chorando por causa disso, mas sempre estive ao seu lado. Não tem coisa que mais me machuca do que ver meu filho triste. Isso é a morte para mim", declarou.

Em uma conversa com Eliezer no programa, Vyni chegou a relatar um episódio de agressão que sofreu por conta de sua orientação sexual. "Me bateram. Tô contando isso daqui, mas nem o povo lá de casa sabe. Tô falando isso em rede nacional", afirmou na ocasião. "Aconteceu comigo, mas aconteceu pior com muita gente. Muito pior. Imagina quem não tem uma família para acudir, ou quem é colocado pra fora de casa. Isso só em relação à orientação. Imagine cor, classe econômica...", disse.



Durante a entrevista, Dona Quinha também relatou que Vyni sempre foi reservado e passava muito tempo no quarto estudando. Dentro do reality, diversos colegas de confinamento aconselharam o cearense a ser mais aberto com os outros.

