BBB 22: Jessi saiu para "comprar pão" e surpreendeu família com reality

Em conversa realizada na última quarta-feira, 19, no space do Muka no Twitter, a equipe que gerencia as redes sociais da sister Jessilane Alves revelou que a família da participante teve uma surpresa na sexta-feira, 14. Afinal, foi apenas nesse dia que os parentes da professora de biologia souberam que ela estava no time “pipoca” do Big Brother Brasil 22. Segundo os administradores, Jessi havia dito aos familiares que iria sair para comprar pão, mas acabou “sumindo”.

A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias no portal Metrópoles. Segundo o jornalista, mesmo com a surpresa, a própria família de Jessi cuidou inicialmente de suas redes sociais até a contratação de profissionais para o gerenciamento de seus perfis na internet. "Na verdade, ela disse para a família 'estou indo comprar pão', desapareceu e foi para o BBB. Essa é a história verídica", contou uma das administradoras dos perfis de Jessi.

No BBB, a sister reclamou, na última quarta-feira, que não foi prioridade de nenhum outro participante quando o apresentador Tadeu Schmidt pediu a formação de duplas para a prova de imunidade.



Quem é Jessilane Alves

Nascida na Bahia, mas moradora de Valparaíso, em Goiás, Jessilane é professora de Biologia. A jovem começou a trabalhar aos 14 anos, quando teve seu primeiro emprego de carteira assinada.

Formada, estudou Libras para lecionar a alunos surdos. Também dá aulas como professora particular e, nos finais de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza.

Ela se considera "brincalhona", mas sabe ser firme. Ainda afirma que é vista como a "inimiga do fim" nas festas. “Quero tudo, menos sair do programa como planta”, indica. Ela ressalta que, mesmo que evite discussões, bate de frente com atitudes preconceituosas.

Seu sonho é comprar um salão de beleza para a mãe depois de participar do reality show. Ela está no grupo "Pipoca".

