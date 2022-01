BBB 22: filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani não assistirão ao reality

Luana Piovani não permitirá que seus filhos com Pedro Scooby assistam ao BBB 22, reality em que o surfista está confinado. "No dia em que tiver um clipe bonitinho na internet eu mostro para eles. Mas ver o programa todo, não. E ainda tem o fuso horário, eles moram em Portugal. Eu tenho um oceano que me protege", relatou ela em entrevista ao portal Uol.

Apesar disso, a atriz demonstrou torcida pelo ex-marido na disputa por R$ 1,5 milhão. "Olha, eu acho que o Pedro já é o grande vencedor. Isso porque ele tem duas mulheres segurando a onda dele, né, meu amor? Ele tem a Luana, que é a ex, e a Cíntia, que é a atual. Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria!"

Membro do grupo formado apenas por celebridades, o Camarote, Pedro Scooby foi anunciado com os demais participantes na última sexta-feira, 14, e chegou na casa durante a estreia do reality show, nessa segunda, 17. Ele deve participar de uma prova exclusiva para o Camarote prevista para esta quinta, 20.

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta quarta-feira (19/01), a partir das 22h40min (horário de Brasília). Programa terá resumo do dia, sem demais atividades. Amanhã, está prevista a entrada de três participantes do grupo Camarote: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, que positivaram para Covid-19 anteriormente. Também haverá prova apenas entre os nomes do grupo com famosos.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

A dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a lista dos participantes confirmados:

