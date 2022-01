BBB 22: Eslovênia e Rodrigo conquistam fãs do 'casal' em dois dias

Interações entre os participantes do reality da TV Globo já conquistaram alguns fãs do programa, que deram o nome de 'Eslodrigo' para o suposto casal. BBB 22 estreou nessa segunda-feira, 17

Mesmo com a estreia recente do Big Brother Brasil (BBB 22), alguns dos fãs do reality show da TV Globo já estão torcendo para um casal ser formado na casa. Os "alvos" da vez foram os participantes do grupo Pipoca, Eslovênia e Rodrigo, que tomaram banho juntos na tarde de hoje, 18, e ganharam até nome juntos: "Eslodrigo". Programa estreou nessa segunda-feira, 17, sob comando de Tadeu Schmidt.

Durante o banho no único chuveiro da casa, a modelo chegou a questionar para as câmeras se o público estaria gostando desta união. A reposta foi imediata: alguns perfis no Twitter com a junção do nome dos dois participantes foram criados e já pretendem registrar todos os momentos dos dois durante o jogo. Dentre os vídeos, está o do casal tomando banho junto e brincando ao fazer propagandas da marca do shampoo usado na casa. Clique aqui para ver o vídeo ou veja no player abaixo:

Antes mesmo do banho desta terça, os dois participantes se aproximaram bastante durante a primeira madrugada na casa. Ambos conversaram sobre o jogo e compartilharam suas visões, além de reclamarem da presença da cantora Naiara Azevedo no confinamento.

BBB 22: que horas começa hoje, 18/01?

Reality está previsto para começar nesta terça-feira (18/01), a partir das 22h35min (horário de Brasília). Hoje o programa terá a primeira prova entre os integrantes: valendo uma imunidade, apenas os participantes do grupo Pipoca participarão da atividade.

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 22 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

BBB 22: lista de participantes

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido todos os dias a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, com transmissão aberta na televisão brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e está prevista para ter mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100 dias de interação entre os participantes. Porém, informação ainda não foi confirmada pela produção da TV Globo. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva

