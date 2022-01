Luciano diz já ter ficado com Grag Queen, vencedora de reality global

Em conversa com os demais brothers na primeira noite de confinamento, Luciano contou que já ficou com a cantora que ganhou o Queen of The Universe

Na primeira noite de confinamento do Big Brother Brasil 22, os participantes tiveram longas conversas para se conhecer melhor e o dançarino Luciano aproveitou para falar de relacionamentos amorosos. O brother contou já ter ficado com a cantora Grag Queen, brasileira que acaba de vencer o reality show internacional "Queen of the Universe". Com produção produção executiva de RuPaul, o programa uniu artistas de diferentes países para uma competição de canto, vencida pela artista independente de Canela, no Rio Grande do Sul.

"Teve um cara que eu fiquei que ele acabou de ganhar um reality. Famosíssimo. Não sei se tem problema falar, é o Grag", contou, em papo com o participante Rodrigo. Luciano explicou que era um programa criado por RuPaul e destacou a importância da competição. Por enquanto, Grag não se manifestou sobre o que foi dito na casa mais vigiada do Brasil.

Nascido e criado em Florianópolis, em Santa Catarina, Luciano é ator e bailarino. Durante sua infância, ingressou no balé clássico, embora tenha crescido em meio à cultura do hip hop. Adulto, começou a atuar e trabalhar como modelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, o brother também atua como digital influencer. Seu perfil no TikTok soma mais de 52 mil seguidores. Em seu Instagram, Luciano destaca suas lutas pela causa LGBTQIA+ e contra o racismo.

Um de seus trabalhos mais recentes é como o personagem Lipe, no canal do Youtube "Gato Galáctico". Ele, que viveu um relacionamento não monogâmico por oito anos, está comprometido no momento.

O brother gosta de dançar e sabe preparar drinks, que aprendeu quando trabalhou como barman. Na sua perspectiva, terá um bom relacionamento com outros confinados. Cita que tem dificuldades em ver maldade nas pessoas.

Sobre o assunto Enquete BBB 22: como votar no Gshow

BBB 22: Paulo Vieira vai comandar o quadro "Big Terapia" durante o programa

BBB 22: Rafa Kalimann apresentará o quadro ‘Bate-Papo BBB’ na nova edição

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a a lista dos participantes confirmados até agora:

>> Laís no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Luciano no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Jessilane no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Eliezer no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Eslovênia no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Lucas no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Bárbara no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Arthur Aguiar no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Rodrigo no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Natália no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Vinicius no BBB 22: saiba quem é o participante cearense confirmado no reality

>> Pedro Scooby no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Brunna Gonçalves no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Maria no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Jade Picon no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Douglas Silva no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Linn da Quebrada no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Tiago Abravanel no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Naiara Azevedo no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

Sobre o assunto BBB 22: Eslovênia, Vinicius, Laís; quem são os participantes da Pipoca?

BBB 22: Pedro Scooby, Arthur Aguiar; quem são os participantes do Camarote?

BBB: confira a retrospectiva

>> BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

>> BBB: relembre todas as expulsões do reality show

>> BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

>> BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

>> BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

>> BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

>> BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Tags