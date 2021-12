Brasileira Grag Queen vence competição internacional de música

Produzido pela Paramount+, "Queen of the Universe" teve participantes dos Estados Unidos, China, Dinamarca, Canadá, México, Austrália, França, Índia e Inglaterra

A brasileira Grag Queen foi a grande vencedora do "Queen of the Universe", uma competição musical da Paramount+ que reúne drag queens do mundo todo. A artista disputou a final com Ada Vox e Aria B. Cassadine, ambas dos Estados Unidos.

"A Rainha do Universo só quer agradecer por tudo o que vocês têm feito… Eu nunca estive tão feliz!!! Não deixem de sonhar, pois uma vez ouvi que era só botar fé que as coisas começariam a fluir… Quem diria? hahaha Eu amo cada um de vcs. Gratidão meu Brasil", escreveu nas redes sociais.

Sobre o assunto Amazon Prime Video em janeiro: veja lançamentos de séries e filmes

Em janeiro, Marina Sena e BaianaSystem fazem shows em Fortaleza

L’escale encerra atividades de loja do Centro, mas permanece no delivery

"S de Saudade": famosos lamentam morte do cantor Maurílio

Intérprete de Chiquinha, Maria Antonieta de las Nieves contrai Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao portal PopLine anteriormente, o gaúcho Grégory Mohd revelou que sua drag nasceu há aproximadamente cinco anos, quando ao lado de um amigo organizou um show em homenagem a nomes como Pabllo Vittar e Gloria Groove. No entanto, o artista começou a cantar há quinze anos, na igreja.

"Eu só precisei aceitar isso [ser drag], para depois entender que a minha vida inteira me fez passar por todas as coisas pra que eu fosse a Grag Queen, pra que ela resgatasse muita coisa no Gregory, que sou eu sem peruca. E hoje ela é minha maior arma, meu maior escudo e eu sou muito grato por essa doida que está aqui”, declarou na entrevista.

O reality internacional é produzido por RuPaul e comandado por Graham Norton. Participantes dos Estados Unidos, China, Dinamarca, Canadá, México, Austrália, França, Índia e Inglaterra também participaram da competição. Ao vencer, Grag Queen ganhou o prêmio de US$250 mil (R$ 1,4 milhão). Ao longo do programa, apresentou as canções “Rise Up”, “Girls Just Wanna Have Fun" e "Rehab".

SÓ DEU BRASIL!!! Grag queen foi a maior, nao podia ser diferente #QueenOfTheUniverse pic.twitter.com/vflDZ4Lgm9 — Gustavo Martins (@gustavocagnotto) December 30, 2021

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags